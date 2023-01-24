عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يتوقع استمرار زيادة الفائدة على المدى القصير



قال بوريس فويستش عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه من المحتمل استمرار زيادة أسعار الفائدة الأوروبية على المدى القصير.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فويستش قوله في العاصمة الكرواتية زغرب "على المدى القصير يمكننا توقع استمرار زيادة أسعار الفائدة.. سنرى المزيد من زيادات الفائدة".



وأضاف "على المدى المتوسط والطويل هناك عوامل أخرى. نحن لسنا معزولين عن باقي دول العالم. نحن نشهد عملية أشبه بالتراجع عن العولمة".



وقال إن التغير المناخي يمكن أن يساهم في تطورات معدل التضخم أيضا.



ومن ناحيتها قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمس إن البنك سيقوم بكل ما يلزم لخفض معدل التضخم إلى مستواه المستهدف وهو 2%، مشيرة إلى أن الاجتماعات المقبلة لمجلس محافظي البنك ستشهد زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد قولها في خطاب بمدينة إيشبورن الألمانية إن أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع بوتيرة ثابتة حتى تصل إلى المستويات الكافية للسيطرة على التضخم، مع استمرارها عند هذه المستويات لفترة طويلة إذا لزم الأمر.



وأضافت: "سنواصل المسار حتى نضمن عودة التضخم في الوقت المناسب إلى المستوى المستهدف.. من المهم بالنسبة للبنك المركزي ألا يصبح معدل التضخم الأعلى من المستهدف راسخا في الاقتصاد.