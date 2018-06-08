تشييع جنازة سامي شرف بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد أبو المكارم الزغل في صلاح سالم

توفي مساء اليوم، سامي شرف، الوزير الأسبق لشؤون رئاسة الجمهورية وسكرتير الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للمعلومات، ومدير مكتبه عن عمر ناهز 93 عاماً صراع مع المرض.

وكان سامي شرف قد لفظ انفاسه الاخيرة بمستشفى وادي النيل، بعد فترة معاناة مع المرض استمرت لعدة أشهر.

من جهته، أكد محمد ابو العلا رئيس الحزب العربي الناصري أنه سيتم تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، من مسجد أبوالمكارم الزغل في صلاح سالم.

وولد سامي شرف مدير مكتب الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1929 بحي مصر الجديدة بالقاهرة..وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في القاهرة، التحق بعدها بالكلية الحربية عام 1946، وتخرج فيها في 1 فبراير عام 1949، وتم تعيينه في سلاح المدفعية برتبة الملازم، بعد قيام ثورة 23 يوليو بأيام التحق بالمخابرات الحربية.

ومنذ بداية عمله كضابط مخابرات بعد الثورة وهو يعمل مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعندما كان الرئيس جمال عبد الناصر مسافراً للمشاركة في مؤتمر باندونج استدعاه وكلفه بإنشاء سكرتارية الرئيس للمعلومات وعينه سكرتيرا للرئيس للمعلومات.

واستمر في هذا العمل وحصل على درجة مدير عام ثم وكيل ثم نائب وزير فوزير، قبل وفاة جمال عبد الناصر تم تعيينه وزيراً للدولة ثم وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية وذلك في شهر أبريل عام 1970.