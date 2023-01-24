البريد المصري يحصل على شهادة دولية في تصنيف المباني الخضراء

منح المجلس الدولي للأبنية الخضراء (GBCI)، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (FCI)، البريد المصري شهادة "EDGE" الدولية للمباني الخضراء، نظير تميزه في تصميم مبنى ومكتب بريد أسوان التاريخي وتطويره، بالاعتماد على أفضل سبل الاستدامة والحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن حصول البريد المصري على شهادة "EDGE" الدولية نظير تميزه في تصميم مبنى ومكتب بريد أسوان التاريخي وتطويره تؤكد اهتمام البريد المصري بمواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها، وتعزز من قدراته نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بالاعتماد على أحدث نظم العمارة المستدامة التي تسعى إلى تقليل آثار البيئة السلبية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة؛ للحفاظ على البيئة، بما يتوافق مع مشاركة البريد المصري في مبادرة اتحاد البريد العالمي لتقليل الانبعاثات الكربونية في العالم.

وأشار إلى أن حصول البريد المصري على شهادة "EDGE" الدولية جاءت بعد مرور مبنى ومكتب بريد أسوان التاريخي باختبارات تقليل الانبعاثات الكربونية في أثناء التصميم وبعد التنفيذ، والتي أظهرت توفير المبنى ل ٣٣٪؜ من الطاقة و٢٥٪؜ في استهلاك المياه، إلى جانب استخدام خامات بناء صديقة للبيئة وموفرة للطاقة بنسبة ٥٢٪؜؛ حيث إن مبنى ومكتب بريد أسوان التاريخي تم ترميمه وتطويره مع مراعاة الحفاظ على سماته التاريخية باستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة لإضافة عناصر تصميم حديثة؛ لكي يصبح مبنًى فريدًا من نوعه يعبر عن العراقة والتطور.

جدير بالذكر أن شهادة "EDGE" الدولية تصدر من المجلس الدولي للأبنية الخضراء (GBCI) بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (FCI) في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة، وهي الجهة التي تمثل معيارًا معترفًا به عالميًّا للتنمية المستدامة والوعي البيئي، كما تمكن شهادة "EDGE" المطورين من التعرف السريع على أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لتقليل استخدام الطاقة واستخدام المياه والطاقة المتجددة في إنشاء المباني، ويمنح (GBCI) شهادة "EDGE" في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم.