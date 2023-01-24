أستاذ تمويل: العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن العلاقات المصرية الهندية؛ تحظى بتميز كبير على الصعيد السياسي والاستراتيجي على مدار التاريخ.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الثلاثاء، أن القيادة السياسية المصرية؛ تسعى إلى تنويع علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع مختلف دول العالم؛ بهدف توفير التنوع اللازم من أجل حماية الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية التي يواجهها المجتمع الدولي؛ نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأشار إلى أن حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين على مستويات التبادل التجاري وحركة تدفق الاستثمارات بين الجانبين والقطاع السياحي؛ لا ترتقي إلى حجم العلاقات السياسية، التي تحظى بقدر عال من التنسيق بين الدولتين.

وأكد أن حجم العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدولتين، لا يزال يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات، وذلك على الرغم من الزيادات الأخيرة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مصر تسعى نحو تعزيز الشراكة مع الجانب الهندي، في ظل تحقيق الهند لقفزات هائلة، تحديدا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وشدد على أهمية تعزيز العلاقات مع دولة الهند في المجال الزراعي والصناعي، مشيرا إلى أن الهند من أنجح الدول في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأن مصر بحاجة إلى الاستفادة من التجربة الهندية في هذا الصدد.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء؛ توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى زيارة رسمية لدولة الهند؛ بهدف بحث تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وتوسيع دائرة التعاون العسكري وتنمية التجارة والاقتصاد.