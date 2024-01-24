استشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي أمام مقر الهلال الأحمر بغزة

استشهد ثلاثة نازحين فلسطينيين وأصيب اثنان، الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدفهم أمام مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، جنوب قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر في بيان: "استشهد ثلاثة نازحين وأصيب اثنان جراء استهداف الاحتلال أمام البوابة الشمالية لمقر الجمعية وسط مدينة خانيونس"، دون مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ومنذ الاثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات المكثفة، الجوية والمدفعية على مدينة خانيونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري أحرزته آلياته بالمناطق الجنوبية والغربية للمدينة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الثلاثاء 25 ألفا و490 شهيدا و63 ألفا و354 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.