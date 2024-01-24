السويد تحث أردوغان على التصديق سريعا على تصويت البرلمان التركي على انضمامها للناتو

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رحبت الحكومة السويدية بموافقة البرلمان التركي يوم الثلاثاء على انضمام الدولة الاسكندنافية إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وحثت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الانتهاء من التصديق في أقرب وقت ممكن.

وكتب رئيس الوزراء أولف كريسترسون على منصة (إكس) على الإنترنت مساء الثلاثاء: "اليوم نحن على بعد خطوة واحدة من أن نصبح عضوا كامل العضوية في الناتو".

كما رحب وزير الخارجية توبياس بيلستروم بالأخبار الواردة من أنقرة.

وقال لمحطة "إس في تي": "من الجيد بالطبع أن البرلمان التركي قد صوت الآن بالتأييد".

والخطوة التالية هي أن يوقع أردوغان على بروتوكول الانضمام وينشر في الجريدة الرسمية.

والمجر هي الدولة الوحيدة المتبقية في حلف شمال الأطلسي التي تتعين موافقتها على انضمام السويد إلى الحلف.

ووقعت جميع الدول الـ 29 الأخرى الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على انضمام السويد. ويجب أن يحصل الأعضاء الجدد على موافقة بالإجماع للانضمام إلى الحلف.