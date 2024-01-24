ناورو تستأنف العلاقات مع الصين بعد قطعها مع تايوان

وقعت الصين وناورو بيانا مشتركا في بكين، اليوم الأربعاء، بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء.

وأجرى وزير الخارجية الصيني، وانج يي، محادثات مع وزير الشئون الخارجية والتجارة من ناورو، ليونيل أينجيميا، ووقعا البيان المشترك الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

وبحسب البيان المشترك، تقر حكومة جمهورية ناورو التي تقع في المحيط الهادئ، بأنه لا توجد سوى صين واحدة في العالم، وبأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة القانونية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وبأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين.

وذكر البيان المشترك أن حكومة جمهورية ناورو ستقطع "العلاقات الدبلوماسية" مع تايوان، اعتبارا من اليوم، وتتعهد بأنها لن تطور بعد الآن أي علاقات أو تبادلات رسمية مع تايوان.

وقال البيان المشترك، إن حكومتي البلدين اتفقتا على تبادل السفراء في أقرب وقت ممكن، وعلى أن تقدم كل منهما للأخرى كل المساعدة اللازمة لإنشاء سفارة لديها.

واتهم الساسة في تايوان الصين بإغراء الدولة الجزيرة بقطع العلاقات بالتعهد بتقديم مساعدة اقتصادية لها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، رغم أن تايبيه لديها حكومة منفصل منذ 1949.

ويروج الحزب التقدمي الديمقراطي التايواني لهوية منفصلة لتايوان دون إعلان الاستقلال رسميا، والحزب بمثابة شوكة في ظهر بكين التي تتهمه بالانفصالية.

وبعد قطع العلاقات مع ناورو، لا تعترف سوى 12 دولة بما في ذلك الفاتيكان بأن تايوان دولة سيادية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقطع فيها ناورو العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، أقدمت على ذلك من قبل في يوليو 2002 ثم أعادت الروابط مجددا في 2005 بعدما أخفقت الصين في الوفاء بتعهدات تقديم المساعدات.