اقتصادية قناة السويس: 50 شركة مختلفة أبدت رغباتها بالاستثمار

كشف الدكتور وليد جمال الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفاصيل توقيع رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، لعدد 5 اتفاقيات إطارية مع شركات القطاع الخاص، قائلا إنها تستهدف التوسع في مجالات متنوعة جديدة مثل صناعة الملابس والمنسوجات، وأخرى بإعادة تدوير البلاستيك، والأخشاب، والأدوية.

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس»، مع الإعلامي أحمد سالم، المذاع على قناة «الشمس»، مساء الثلاثاء، إلى عقد الهيئة العامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 50 اجتماعا مع شركات مختلفة أبدت رغباتها بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية بوقت سابق.

وأشار إلى إقامة جميع المجمعات الصناعية الخاصة بالملابس والمنسوجات في منطقة القنطرة الصناعية في الإسماعيلية، موضحا أن المنطقة تجمع الشركات الخاصة بصناعة المنسوجات بفضل تميزها بضخ العمالة الكافية لهذه الشركات.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع 5 اتفاقيات إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركات القطاع الخاص، وذلك بحضور كل من المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وتضمنت الاتفاقيات مجالات متنوعة، منها:

- إقامة مشروع مصنع ملابس جاهزة بتكلفة استثمارية تتجاوز 150 مليون دولار.

- إقامة مشروع مصنع لإعادة تدوير البلاستيك من نوعية (PET) وتصنيعه، بتكلفة استثمارية تتجاوز 15 مليون دولار.

- إقامة مشروع مصنع لتصنيع مستلزمات الإنتاج الدوائي، بتكلفة استثمارية تتجاوز مليار جنيه مصري

- إقامة مشروع مصنع لتصنيع الأخشاب، بتكلفة استثمارية تتجاوز 129 مليون جنيه.

- إقامة مشروع في مجال الغزل والنسيج، بتكلفة استثمارية تتجاوز 65 مليون دولار.