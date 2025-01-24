حماس تعلن تسليم الدفعة الثانية من الأسرى قبل موعدها

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، إن الحركة ستسلم، اليوم الجمعة، قائمة بأسماء الأسيرات الأربع ضمن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى، والمقرر الإفراج عنهن، غدا السبت، مقابل دفعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المعايير المتفق عليها.

وقال مصدر قريب من الحركة، إن كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، والفصائل الفلسطينية قررت إطلاق سراح الأسيرات الأربع، السبت، قبل الموعد المحدد، وسيتم إبلاغ الصليب الأحمر بالموعد والمكان وفق الآلية المتفق عليها، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأوضح نعيم أنه "فور انتهاء هذه الخطوة تبدأ عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شمال القطاع" مشيرا إلى أن لجنة من الوسطاء، متوقع أن تصل إلى غزة اليوم الجمعة، تتولى الإشراف الميداني على تنفيذ الاتفاق، ومتابعة ومراقبة تنفيذ عودة النازحين سيراً عبر شارع الرشيد الغربي، وفي المركبات عبر شارع صلاح الدين.

وأكد نعيم أنه وفقا للاتفاق يجب أن تنسحب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم على طريق صلاح الدين بشكل كامل في اليوم الـ 42 من اتفاق وقف النار، وفي اليوم الـ 50 يجب أن يكون جيش الاحتلال أكمل الانسحاب من المحور.