وزير الثقافة: أعد جميع مرتادي معرض القاهرة الدولي للكتاب بتجربة ثقافية كبيرة

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 والذي بدأ 1968 «مختلف تمامًا هذا العام»، مشيرا إلى أنه ثاني أكبر معرض كتاب في العالم بعد معرض فرانكفورت بألمانيا.

وقال خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج كمال ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، إن المعرض يمتد على مساحة 60 ألف متر مربع، ويضم 1350 ناشرًا بمساحات عرض ضخمة.

وأشار إلى أن المعرض يتجاوز كونه مجرد منصة لبيع وشراء الكتب؛ ليصبح احتفالية ثقافية متكاملة، و«منتدى ثقافيا»؛ تجذب أطياف المجتمع المصري والعربي كافة.

وأضاف أنه كان ليمدد فترة المعرض لأكثر من أسبوعين لو استطاع؛ لما يزخر به من أنشطة وفعاليات ثقافية متنوعة، موضحا أن اختيار سلطنة عمان ضيف شرف هذا العام لا يقتصر على عرض إنتاجها من الكتب؛ بل يمتد ليشمل كل مناحيها الثقافية والمعرفية؛ لإطلاع الزوار على مختلف الأنشطة والروافد الفنية العمانية.

ووجه وزير الثقافة، وعدا لجميع زوار المعرض، قائلا:« الجدول مزدحم جدًا، وأعد جميع مرتادي معرض الكتاب من جميع الفئات العمرية المتواجدة بأن المعرض سيكون تجربة ثقافية كبيرة، وأنا بنفسي موجود كل يوم».

وافتتح الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ56، بمركز المعارض بالتجمع الخامس، مساء الخميس، ويستقبل المعرض زواره يوميا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحا حتى 9 مساء.