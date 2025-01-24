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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حضور عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق لمراسم قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 المقررة على المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، الاثنين. 27 يناير.

وقال الكاف في بيان رسمي إن النجوم؛ عصام الحضري وباتريك مبوما وأيمن المثلوثي وجرفينيو، سيتواجدون في الحفل لقرعة أمم أفريقيا.

وأوضح أن هؤلاء الأساطير، السفراء الحقيقيون لدولهم ولكرة القدم الأفريقية ككل، سيضفون هالة خاصة على هذا الحدث المرموق الذي سيبدأ الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة

وكان الحضري قد بـ4 بطولات لكأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر بوركينا فاسو 1998، ومصر 2006، وغانا 2008، وأنجولا 2010.

ويعد الحضري أكبر لاعب في تاريخ بطولات الأمم الإفريقية بعمر 44 عاما في بطولة الجابون 2017.