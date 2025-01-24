مشروع الدبابة القتالية الألمانية الفرنسية يتجاوز عقبة أخرى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أزال مشروع الدبابة القتالية الرئيسية (إم جي سي إس) الفرنسية الألمانية، عقبة أخرى اليوم الخميس ، رغم أنه لا يزال على بعد سنوات عديدة من خروجه إلى النور.

ووقع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو اتفاقية مشاركة العمل الصناعي في باريس للتطوير المشترك لأحدث نظام قتالي بري.

وتحدث بيستوريوس عن "تقدم مهم للغاية" في "بناء نظام القتال البري في المستقبل".

وواجه المشروع تأخيرات بسبب الخلافات حول الشركات التي ستحصل على عقود تنفيذه.

وسيقوم نظام القتال البري الرئيسي (إم جي سي إس) بربط دبابات القتال بشبكة بيانات تتضمن أيضا أسلحة دعم مثل الطائرات المسيرة والأنظمة غير المأهولة الأخرى.

ويهدف المشروع إلى خلافة دبابات القتال الرئيسية ليوبارد وليكليرك، على أن يتم تشغيله في غضون عام 2030.

ومن المقرر أن تشارك شركات "كيه إن دي إس جيرماني" و"كيه إن دي إس فرانس" و"راينميتال" للأنظمة البرية و"تاليس 6"، في الإنتاج ، بحسب الاتفاقية الموقعة اليوم الخميس.