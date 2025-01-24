أكد أحمد شوبير، مقدم البرنامج الرئيسي على قناة الأهلي أن النادي يتفاوض حاليًا مع 3 لاعبين أجانب، في إطار البحث عن تدعيم صفوف الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة تعاقده مع المهاجم السلوفيني، نيجك جراديشار، قادمًا من فيهيرفار المجري، والمدافع مصطفى العش، قادمًا من نادي زد.

وقال أحمد شوبير خلال تصريحات عبر برنامجه على قناة الأهلي: "النادي يتفاوض حاليًا مع 3 لاعبين أجانب جدد في الفترة الحالية، والأمر في متناول النادي".

وأضاف: "هناك صفقة جديدة ستسعد جماهير النادي الأهلي سيتم الإعلان عنها الأسبوع القادم، ومن المحتمل أن يكون ذلك الإعلان يوم الأحد أو الإثنين".

وأتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "أؤكد بأن الأهلي يتفاوض مع 3 لاعبين أجانب، وقد يضم اثنان منهم، ولكن على الأغلب سيكون لاعب واحد خلال أيام قليلة قادمة".