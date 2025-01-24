أعرب رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، عن سعادته بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن العالم يقدر الجهد غير الطبيعي لمصر وقطر والولايات المتحدة، مؤكدا أنه لا يخفى على أحد أن لمصر الفضل الأول في الاتفاق.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «صدى البلد»، على هامش تغطية زيارة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية إلى العاصمة بروكسل: «تابعت بصورة شخصية الصبر الاستراتيجي الذي تحلى به الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم يفقد الأمل في إمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار رغم كثرة الصعوبات»، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي حاول لكنه لم يتمكن.

وتابع أن «هذه اللحظة تستحق التوقف أمامها كثيرًا ونتعلم منها»، موضحا أن مصر أثبتت للجميع باتفاق وقف إطلاق النار في غزة أن النتائج الحقيقية تحتاج إلى صبر استراتيجي وجهد خارق.

واعتبر دي كرو، أن الاتفاق هو نقطة الانطلاق، قائلا إنه «يجب الحفاظ على الهدوء والبدء فورًا في عملية إعادة الإعمار، أوروبا أخفقت بصورة أو بأخرى في وقف إطلاق النار، والآن عليها إثبات أنها ما زالت موجودة بأن تأخذ مبادرة إعمار غزة».

وبشأن المستثمرين البلجيكيين في مصر، أشار إلى تأكيدهم في كل لقاء أن مصر باتت من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار الخارجي، مضيفا أن مجموعة كبرى من الشركات البلجيكية بدأت بالفعل الاستعداد للاستثمار في مصر.

وأضاف أن البنية التحتية في مصر الآن أصبحت تضاهي البنية التحتية في أوروبا، فضلا عن الحوافز التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب والتي أصبحت عالية.