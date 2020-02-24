الكويت: نقوم بتنفيذ خطة الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الاثنين، أن جميع أجهزة الحكومة تعمل على تنفيذ خطة الطوارئ الصحية التي تم التحضير لها منذ بدء تفشي كورونا المتحور الجديد في العالم.

وقال المزرم في تصريح صحفي إن مواجهة كورونا مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود الجميع بالمشاركة في عدم تداول الإشاعات، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية المتمثلة في وزارة الصحة، وقيام الأفراد بإجراءات الوقاية لأنفسهم وذويهم.

وقال وكيل وزارة الصحة، مصطفى رضا، إن جمع الركاب القادمين من مدينتي طهران وقم الإيرانيتين تم عزلهم في فندق لمدة أسبوعين احترازيا، مضيفا أن المصابين الثلاثة بكورونا قدموا من مشهد، وأن المصاب "البدون" أبلغ عن نفسه.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مشهد، كشفت وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا.

وأكد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، "بكامل المهنية، ومن دون انصياع لأي ضغوط أو حسابات سياسية لا محل لها في قاموس الحرص على الوطن وصحة المواطنين".