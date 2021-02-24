فريق عرض «سينما مصر» يكرم اسم الفنان سيد زيان بعد ليلة عرض

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كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، والمشرف العام على مركز الإبداع الفني، اسم الفنان "سيد زيان"، عقب مشاهدة الجمهور لعرضه المسرحي "سينما مصر"، مساء أمس الثلاثاء بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا.

وأهدى مخرج "سينما مصر"، شهادة تقدير لإيمان ابنة الفنان الراحل سيد زيان، موقعة من كل أبطال العرض تحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى".

وأشاد بما قدمه الفنان الحاضر الغائب سيد زيان من عطاء فني، وما تميز به من أداء في السينما والمسرح والتليفزيون.

"سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات في تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية، للفنانة فاتن حمامة في فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسي للمسرحية.

ويقدم العرض حاليًا في الثامنة من مساء أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، من كل أسبوع بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها، وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذي لن يمحى أبدا.