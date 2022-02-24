التشيك تعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الروس وتغلق قنصليتين روسيتين

أعلن رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، أن سلطات بلاده ستعلق إصدار التأشيرات للمواطنين الروس باستثناء الحالات الإنسانية، لافتًا إلى إغلاق قنصليات روسية في مدينتين، حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال رئيس الوزراء التشيكي، اليوم الخميس إن «حكومة جمهورية التشيك قررت وقف إصدار التأشيرات لمواطني روسيا الاتحادية باستثناء الحالات الإنسانية، وإغلاق القنصليتين الروسيتين في برنو وكارلوفي فاري».

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.