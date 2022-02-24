عضو مجلس الأعيان الأردني: نؤمن دائما بأن مصر هي الرهان العربي لتحقيق التوازن الإقليمي

قال عضو مجلس الأعيان الأردني، الدكتور طلال الشرفات، إن الأردن تعرض للإرهاب أكثر من مرة كما هو حال الكثير من البلدان العربية، مؤكدًا حديث الملك عبدالله الثاني بأن الجيش الأردني يقف بالمرصاد لكل محاولة للنيل من أمنه الوطني واستقراره ومنجزاته.

وأضاف، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن الجيش العربي محترف ويقف بكل ثقة وحزم على الحدود الأردنية من كل الاتجاهات، مركزًا على أن الأردن امتاز على الدوام بالاعتدال والهدوء وعدم وجود أي محاولات للنيل من استقراره الوطني.

وذكر أن الملك عبدالله الثاني يعي تمامًا أن احتراف القوات المسلحة مسألة مهمة لتحقيق منظومة الأمن الوطني والأمن العربي بشكل عام، مضيفًا أن السلطات تعي تمامًا أن الأردن مستهدف سياسيًا وأمنيًا بشكل دائم، لكن صلابة موقف الأردنيين يعتبر صخرة تتحطم عليها آمال من يحاول التآمر على منظومة الأمن الوطني أو محاولة إضعاف الأردن من خلال تعميق الأزمات الاقتصادية أو إضعاف حالة التلاحم بين القيادة والشعب.

وأكد أن مواقف الأردن مناصرة دائمًا للمواقف العربية، خاصة القضية الفلسطينية، من خلال محاولة المحافظة على مقدسات القدس الشريف سواء المسيحية أو الإسلامية، لذا فإن هذه المحاولات للتشكيك ليست غريبة على البلاد، قائلا إن الشعب الأردني يعي جيدًا حجم التحديات التي تواجهها الدولة.

وحول التعاون بين مصر والأردن، أوضح أن الأردن يؤمن دائمًا أن الشقيقة الكبرى مصر هي الرهان العربي لتحقيق التوازن الإقليمي، مؤكدًا أن موقف مصر كان سباقًا دائمًا في مواجهة أي محاولات للتدخل في الشؤون العربية.

وشدد عضو مجلس الأعيان الأردني، الدكتور طلال الشرفات، على أن التعاون الأردني المصري تاريخي وقائم وداعم، لافتًا إلى التوافق التام بين الموقفين الأردني والمصري في كل القضايا.