رئيس الحسنة بشمال سيناء يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية

تغقد اللواء أسامه أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء لجميع المشروعات بالخطة الاستثمارية.

وأشار أسامة عفش الي انه يتم المتابعة للمشروعات الإنشائية ومن ضمنها مشروعات رصف الطرق بمدينة الحسنة، وذلك للتأكيد علي المقاول والجهات المعنية والمهندسين المشرفين علي المشروع بضرورة الدقة في التنفيذ والالتزام بالشروط والضوابط المتفق عليها داخل كراسة الشروط وعدم الإخلال بها مع الإلتزام بالإنتهاء من العملية طبقآ للجدول الزمني المحدد لها، مع الإلتزام بالضوابط والمعايير المحددة وتلافي جميع الملاحظات وذلك لضمان جودة الأعمال.