برلين: هناك عناصر مفقودة في خطة بكين الخاصة بأوكرانيا

رحبت الحكومة الألمانية مبدئيا بالخطة الصينية المكونة من 12 نقطة بشأن إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفجانج بوشنر اليوم الجمعة في برلين إن الصين تتحمل بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي مسؤولية خاصة، وأضاف: "لذلك من الجيد أن بكين قدمت أفكارها الخاصة"، مشيرا في المقابل إلى أن الخطة تفتقر إلى "عناصر مهمة" مثل انسحاب القوات الروسية.

وقال بوشنر: "من المهم أن تناقش الصين الآن هذه الأفكار مباشرة مع أوكرانيا.. هذه هي الطريقة الوحيدة لإيجاد حل متوازن يأخذ المصالح المشروعة لأوكرانيا في الاعتبار".

ولم يرد بوشنر بشكل مباشر بشأن ما إذا كانت ألمانيا ستجعل انسحاب القوات الروسية شرطا للمفاوضات، حيث أشار إلى أنه ليس هناك رغبة في إملاء مثل هذه الشروط المسبقة من الخارج، بل ترك القرار لأوكرانيا، وقال: "وعندما تقول أوكرانيا إن الشروط بالنسبة لها هي انسحاب القوات، فأعتقد أن هذا موقف مفهوم".