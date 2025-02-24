إعلام أردني: أحمد الشرع يزور المملكة يوم الأربعاء المقبل

أفادت وكالة الأنباء الأردنية «عمون»، بأن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيزور الأردن يوم الأربعاء المقبل.

وقالت إن الشرع سيلتقي خلال الزيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا عمر الغبرا، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق المشترك إزاء تطورات الأوضاع في سوريا.

وأكد الصفدي أهمية تكثيف الجهود لدعم الشعب السوري في إعادة بناء وطنه عبر عملية سورية – سورية؛ يشارك فيها مختلف مكونات الشعب السوري، وبما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، ويخلصها من الإرهاب، ويحفظ حقوق شعبها، بعد سنوات من القهر والظلم والدمار.

وأكد الصفدي دعم الأردن لسوريا، واستعداده لتقديم كل ما يستطيع للشعب السوري من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية التي يريد لها أن تكون منطلقًا تاريخيًّا؛ لإعادة بناء سوريا الوطن الحر المستقر ذي السيادة، الذي يحفظ حقوق مواطنيه كافّة.