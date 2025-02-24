أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 868 ألفا و230 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 868 ألفا و230 جنديا، بينهم 1050 لقوا حتفهم أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10 آلاف و177 دبابة، منها 9 دبابات أمس الأحد، و21 ألفا و157 مركبة قتالية مدرعة، و23 ألفا و626 نظام مدفعية، و1299 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1081 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و26645 طائرة مسيرة، و3064 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و38 ألفا و444 من المركبات وخزانات الوقود، و3757 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.