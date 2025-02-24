تقرير: انخفاض شعور المواطنين بالرضا في كوريا الجنوبية لأول مرة منذ 4 أعوام خلال 2023

أظهر تقرير حكومي، اليوم الاثنين، أن متوسط رضا المواطنين الكوريين الجنوبيين تجاه الحياة تراجع لأول مرة منذ أربعة أعوام خلال عام 2023؛ لتحتل المرتبة الـ33 من بين 38 دولة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن التقرير السنوي الذي يصدره مكتب الإحصاء بشأن جودة الحياة أظهر أن مستوى الرضا تجاه الحياة بلغ 6.4 نقطة خلال عام 2023 على مقياس 10 نقاط؛ لينخفض بواقع 0.1 نقطة مقارنة بعام 2022.

وكان مستوى الرضا تجاه الحياة أقل بين الأسر التي يبلغ دخلها الشهري أقل من مليون وون (700 دولار)، حيث سجل 5.7 نقطة، ولكنه ارتفع بين الأسر التي يتجاوز دخلها الشهري 6 ملايين وون؛ ليسجل 6.6 نقطة.

وأظهرت البيانات، ارتفاع عدد حالات الانتحار لكل 100 ألف شخص بواقع 2.1 على أساس سنوي ليصل المستوى إلى 27.3 خلال عام 2023، وهو المستوى الأعلى منذ 2014.

كما ارتفع عدد الجرائم لكل 100 ألف شخص بصورة حادة إلى 6439 حالة خلال عام 2022 مقارنة بـ3806 حالات خلال عام 2020.

ومن ناحية أخرى، أظهر التقرير ارتفاع معدل التوظيف للعام الرابع على التوالي لنحو 63% خلال عام 2024.