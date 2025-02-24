أبو الغيط يشيد بمواقف قبرص بشأن القضية الفلسطينية

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة اليوم الاثنين، أنيتا ديميترو رئيسة البرلمان القبرصي والوفد المرافق لها وذلك في إطار زيارة تقوم بها إلى مصر.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أعرب في مستهل اللقاء عن تقديره للمواقف الداعمة التي تتخذها قبرص حيال جميع القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذه المواقف الإيجابية تعكس التزام قبرص بالمبادئ والأسس العادلة التي يقرها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار أبو الغيط إلى العلاقة السياسية والاقتصادية والشعبية الممتدة بين المنطقة العربية وقبرص، انطلاقا من الروابط التاريخية التي تربط الجانبين في العديد من المجالات، والعلاقات المتميزة القائمة بينهما على المستوى الرسمي والشعبي.

بدورها أكدت ديميتريو، دعم بلادها الكامل لحل الدولتين، وللمساعي المبذولة لتحقيق الإستقرار في المنطقة.