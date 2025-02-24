سيلينا جوميز بإطلالة ملكية على ريد كاربت حفل ساج الـ 31

تألقت النجمة سيلينا جوميز في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) لعام 2025، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة بفستان أسود ساحر يغلب عليه الطابع الملكي، وتميز الفستان بقصة الكتف المكشوف مع شق أمامي، مما أضفى لمسة من الرقي والجاذبية على إطلالتها.

وأكملت إطلالتها بحذاء بكعب عال، مع تسريحة شعر بوب قصيرة مموجة، واعتمدت مكياجها بأحمر شفاه جريء زاد من تألقها.

وتتواجد جوميز في الحفل ليس فقط كنجمة لامعة على السجادة الحمراء، ولكن أيضا كإحدى المرشحات لجوائز الليلة، حيث ينافس فيلمها "Emilia Pérez" على جائزة أفضل طاقم عمل في فيلم سينمائي. الفيلم، الذي أخرجه جاك أوديار، يضم نخبة من النجوم، من بينهم كارلا صوفيا جاسكون وزوي سالدانا، وتؤدي سيلينا فيه دور جيسي ديل مونتي، زوجة زعيم كارتل مكسيكي يسعى لتغيير هويته.