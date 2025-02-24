الاحتلال يمنع دخول برلمانية أوروبية إلى إسرائيل

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن من دخول إسرائيل.

وأعلن وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، أن عضو البرلمان الأوروبي ريما حسن، ممنوعة من الدخول إلى إسرائيل، بسبب نشاطها المؤيد للفلسطينيين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإنه يُتوقع أن تصل حسن إلى إسرائيل قادمة من بروكسل في وقت لاحق اليوم.

وادعى أربيل في بيانه أن ريما حسن هي ناشطة داعمة للفلسطينيين، «وتنشط بشكل مثابر في دفع مقاطعة ضد إسرائيل، إضافة إلى تصريحاتها العديدة في الشبكات الاجتماعية وفي مقابلات إعلامية».

واتخذ أربيل قراره بمنع دخول حسن إلى إسرائيل «بموجب توصية وزارة الشتات»، وأن تتم إعادتها إلى بروكسل.

وكان عضو الكنيست عن حزب الليكود بوعاز بيسموت، قد طالب أربيل بمنع دخول حسن إلى إسرائيل.

وريما حسن (32 عاما) هي محامية فرنسية من أصل فلسطيني ومولودة في سورية، وقد فازت بمقعد في البرلمان الأوروبي، عن حزب «فرنسا الأبية» اليساري.