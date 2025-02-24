جين فوندا بفستان وردي لامع خلال تكريمها في حفل ساج الـ 31

تألقت النجمة المخضرمة جين فوندا بإطلالة راقية خلال حضورها حفل جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG Awards 2025)، حيث تحظى بتكريم خاص عن مسيرتها الفنية الملهمة.

وخطفت فوندا الأضواء على السجادة الزرقاء للحفل بفستان وردي لامع، مع نقوش سوداء متعرجة أضفت لمسة عصرية على التصميم الكلاسيكي، وبأكمام طويلة وقصة مستقيمة، مزينة بشراشيب ناعمة تضفي على الإطلالة حيوية ورونقا خاصا.

اختارت فوندا تنسيق الفستان مع حذاء رمادي مزين بحبات اللؤلؤ، مما أضاف لمسة من الفخامة إلى إطلالتها.

أما من ناحية الجمال، فقد حافظت على تسريحتها المموجة الكلاسيكية التي أصبحت علامة مميزة لها، مع مكياج ناعم ارتكز على درجات وردية هادئة، وعيون محددة برقة، وأحمر شفاه بلون الوردي الناري أبرز جمالها الطبيعي.

ومن المقرر أن تصعد فوندا إلى المسرح وسط تصفيق حار من الحضور، حيث يمنح لها جائزة الإنجاز مدى الحياة تقديرا لعطائها الفني الطويل الذي امتد لعقود.

يعد هذا التكريم بمثابة تتويج لمسيرة فوندا التي قدمت خلالها أعمالا سينمائية وتلفزيونية خالدة، إلى جانب كونها واحدة من أبرز النجمات اللاتي لعبن دورا محوريا في دعم القضايا النسوية والبيئية.