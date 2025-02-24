وزير الصناعة يفتتح مصنع أعشاب مجففة وخط إنتاج مواسير العزل من الصوف الزجاجي التابعين للقلعة

افتتح كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وتفقد عدد من المصانع وخطوط الانتاج الجديدة ومتابعة سير العملية الانتاجية بعدد من المصانع الاخرى بمدينة السادات الصناعية بمحافظة المنوفية، حيث بدأ الوزير جولته بافتتاح مصنع الأعشاب المجففة الجديد التابع لشركة دينا للاستثمارات الزراعية بمدينة السادات (إحدى مجموعة شركات القلعة)، والمتخصصة فى تجفيف وتكرير الأعشاب، بحضور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة.

وأكد الوزير، أن قطاع الصناعة قاطرة التنمية الإقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، وأن ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة.

وأعرب الوزير عن حرصه على التواجد في الاحتفال بافتتاح خط الإنتاج الجديد بمصنع تجفيف الأعشاب التابع لشركة دينا للاستثمارات الزراعية (إحدى مجموعة شركات القلعة) التي تعتبر من الصروح العريقة فى الصناعات الغذائية والتى تأسست عام 1987، وبعد استحواذ شركة القلعة على مزارع دينا عام 2007 قامت بتطويرها لتصبح أكبر مزرعة متكاملة للإنتاج الحيوانى وتوزيع الحليب الطازج فى مصر وأفريقيا على مساحة 10 آلاف فدان باستثمارات 1,95 مليار جنيه.

وأوضح الوزير، أن شركة دينا تعمل على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائى من خلال تعزيز القوة الإنتاجية عن طريق زراعة المحاصيل الأساسية وبيع المنتجات ذات القيمة المضافة، حيث تتركز إستراتيجية الشركة على زيادة المساحات المزروعة لجميع المحاصيل الخاصة بها بالإضافة إلى التنوع فى المحاصيل لزيادة القيمة المضافة والتوسع فى الصناعات المكملة وبالتالى زيادة التصدير.

ولفت إلى أن قطاع الإنتاج الزراعى بالشركة يمثل 5600 فدان بما يعادل 70% من إجمالى المساحة المزروعة ويتضمن هذا القطاع البساتين التي تشمل مختلف أنواع الفاكهة والمحاصيل الزراعية حيث يتم زراعة 250 فدان عنب يتم تصديره للأسواق العالمية، وزراعة 1200 فدان من منتجات الأعشاب شاملة البقدونس والبقدونس المجعد والشبت والكسبرة، مشجعاً الشركة على التوجه لزراعة النباتات العطرية المستخدمة في عدد كبير من الصناعات بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية والنباتات خاصة وان القيمة المضافة تعتبر أساس النهوض بالصناعة وزيادة معدلات التصدير للخارج وتوظيف العمالة.

وأشار الى أن مصنع تجفيف الأعشاب تم إنشاؤه باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة المصممة خصيصاً لتصدير المنتجات وهو المصنع الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط المتخصص فى تجفيف وتكرير الأعشاب حيث يبدأ موسم إنتاجه من شهر نوفمبر حتى يونيو، ويتم استخدام الطاقة الإنتاجية للمصنع أثناء باقى شهور السنة فى تجفيف حاصلات زراعية أخرى، ويمتلك المصنع سلسلة قيمة متكاملة تغطى (الزراعة، جمع المحاصيل، التجفيف، التصدير) مما يضمن تتبع المنتجات بدقة عالية، منوها أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 2500 طن سنوياً باستثمارات 400 مليون جنيه، ونسبة مكون محلى تصل لـ100%، ويقوم المصنع بتصدير منتجاته بالكامل بما يعادل 15 مليون دولار سنوياً، كما يوفر 150 فرصة عمل.

وأكد حرص وزارة الصناعة على دعم جهود التحول نحو الإقتصاد الأخضر والإرتقاء بجودة المنتج المحلى وزيادة الصادرات وقدرتها على التنافسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمناً الجهود الكبيرة المقدمة من شركة دينا لفتح آفاق جديدة بالسعى الدائم للتواجد الفعال فى كافة النشاطات المعنية بالتصنيع الغذائى، ودعم الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتحقيق رؤية ومستهدفات الدولة نحو نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى والصناعة الخضراء والإقتصاد الدائرى.

كما تفقد وزير الصناعة وقيادات شركة دينا، خط تجفيف الاعشاب وخطي إنتاج الغربلة (المنتج النصف نهائى والمنتج النهائى) ومنطقة المخازن، كما شاهد الوزير فيلما تسجيلياً عن انشطة الشركة والاطلاع على الخطط المستقبلية للشركة وما تستهدفه من زيادة منتجاتها لاسيما من الأعشاب التى تدخل فى صناعة المستلزمات الطبية، والعطرية وأغراض الطهي والفواكه والخضروات (لإنتاج عالي الجودة من الزيتون والعنب والحمضيات).

ثم توجه الوزير، لتفقد الموقع المقترح لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بمدينة السادات، حيث شهد حجم الطلب على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات طلبا متزايدا بعد انشاء خط سكة حديد كفر داود السادات والذى يحقق الاستدامة فى نقل الصادرات ومدخلات الانتاج بطريقة آمنة واقتصادية.

وصرح أن المشروع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وفي ضوء إنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية وتنفيذ 7 ممرات لوجيستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي، الزراعي، التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل/ قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات حيث يعتبر الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان احد المكونات الرئيسية لممر (القاهرة/ الإسكندرية) اللوجيستي.

كما شملت زيارة الوزير، افتتاح خط إنتاج جديد بمصنع شركة جلاسروك للمواد العازلة التابع لمجموعة شركات القلعة والمتخصص فى انتاج مواسير العزل من الصوف الزجاجي بطاقة انتاجية 1200 طن سنوياً وبحجم استثمار 530 ألف دولار، ويهدف الى زيادة حجم المبيعات بنسبة 25% مما سيسهم في زيادة ايرادات الشركة بـ5 مليون دولار سنويا بعد التشغيل الكامل المتوقع خلال الربع الثاني من العام.

وتفقد الوزير، منطقة الصوف ومنطقة لف المواسير، وخطوط الإنتاج والتي شملت منطقة المنتجات النهائية وخط إنتاج الصوف الزجاجي ومنطقة انتاج الصوف الصخرى ومعدات التغليف لمنتجات التصدير وخط إنتاج عزل الأجهزة الكهربائية، وتساهم منتجات العزل الحراري التي تنتجها الشركة فى خفض استهلاك الطاقة 40% مما يخفض الأعباء التى تتكبدها الدولة في دعم الطاقة.

وأشاد الوزير بالخطط الطموحة التي يتبناها المصنع للتوسع في استثماراته، وإضافة خطوط إنتاج جديدة تسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية، وتعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية بقيمة 5 مليون دولار سنوياً قابلة للزيادة بالإضافة الي 12 مليون دولار سنويا ناتجة من انتاج منتجات عزل حراري من خط الصوف الزجاجي بديل منتجات الصوف الزجاجي المستوردة، وهو ما يتماشى مع نهج ومستهدفات الحكومة خلال الفترة الحالية حيث تستهدف الشركة تصدير 20 مليون دولار خلال عام 2025 وتتطلع خلال عام 2025 لإنتاج 10,500 طن متري من الصوف الصخري 15,500 طن من الصوف الزجاجي و1200 من مواسير الصوف الزجاجي كما تستهدف خلال عام 2025 إنتاج 26 ألف طن من المنتجات معاً.

كما قام الوزير، بتفقد مصنع الشركة العربية للصلب المخصوص والتابع لمجموعة العشري للصلب والمقام على مساحة 500 الف متر مربع والمتخصص فى انتاج الصلب المخصوص عالى الجودة على هيئة (مدرفلات طولية نصف مشكلة، قضبان وبارات، حديد لفائف أملس) بنسبة مكون محلى 75% وباستثمارات 20 مليار جنيه ويبلغ حجم الصادرات 70% من حجم الإنتاج السنوى كما يوفر 1200 فرصة عمل مباشرة و5000 فرصة عمل غير مباشرة.

كما تفقد خطوط الانتاج التوسعية الجديدة للشركة على مساحة 163 متر مربع والمتمثلة فى مصنع درفلة صاج علي البارد وجلفنة صاج ومصنع سحب الاسلاك للاستخدامات في السكك الحديدية وللمساعدة في الاقتصاد والتصدير للخارج بطاقة انتاجية حوالي 600 الف طن سنوياً.