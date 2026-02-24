أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، رفع الجاهزية لقوات خفر السواحل في محافظة شبوة جنوبي البلاد، بعد رصدها وصول 1420 مهاجرا إثيوبيا غير نظامي منذ مطلع فبراير الجاري.

​​​​​​​وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن "رئيس مصلحة خفر السواحل خالد القملي، ناقش مع محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير (دون تحديد مكان اللقاء)، التنسيق لتعزيز دور قوات خفر السواحل على امتداد الشريط الساحلي للمحافظة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، ومكافحة أعمال التهريب".

وأقر اللقاء "رفع الجاهزية العملياتية لخفر السواحل في شبوة، وتكثيف الجهود الرقابية، وتعزيز آليات العمل المشترك مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن إحكام السيطرة على المنافذ البحرية، والتصدي لأي أنشطة تمس أمن المحافظة وسلامة سواحلها".

ونقل البيان عن القملي تأكيده "حرص قيادة قوات خفر السواحل على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتطوير قدرات الفرع بما يتواكب مع متطلبات المرحلة، ويعزز من كفاءة الأداء الميداني".

من جانبه، أكد محافظ شبوة "حرص السلطة المحلية على تقديم كل أوجه الدعم والإسناد لقوات خفر السواحل، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية السواحل وتأمينها".

والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، في بيان، وصول 1420 مهاجرا إثيوبيا إلى سواحل شبوة منذ مطلع شهر فبراير 2026.

ويُعد اليمن وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما إثيوبيا، ويهدف العديد منهم إلى الانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج، خصوصاً السعودية، لتحسين وضعهم المعيشي.