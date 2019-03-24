ألمانيا تعلن استعدادها لارسال مساعدات للمناطق المنكوبة بالسيول

أعرب اليوم الأحد، السفير الالماني لدى طهران ميشائيل كلور برشتولد، عن تعاطفه مع المنكوبين بالسيول شمالي إيران، معربا عن استعداد بلاده لارسال مساعدات إلى المناطق التي اجتاحتها السيول.

وكتب السفير الألماني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "نعلن تعاطفنا مع جميع من فقدوا اعزاءهم أو تضررت منازلهم جراء السيول في كلستان ومازندران شمالي البلاد"،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وتسببت الامطار الغزيرة خلال الأيام الماضية في شرق محافظة كلستان إلى فيضان سد كلستان شرق مدينة كندكاووس وحدوث فيضانات في عدة أنهار في المنطقة.