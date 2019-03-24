سفينة نرويجية ثانية تتعرض لمخاطر في البحر إثر مشاكل في محركها

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تعرضت سفينة شحن لمصاعب في البحر في ذات المنطقة الساحلية النرويجية التي تعرضت فيها سفينة أخرى سياحية في وقت سابق اليوم لمصاعب مماثلة.

وقالت هيئة إنقاذ السفن جنوبي النرويج إن محرك سفينة الشحن "هاجلاند كابتن" توقف مساء اليوم السبت؛ ما أدى إلى ميلها على أحد جانبيها.

وقال التلفزيون النرويجي إن السفينة كانت في طريقها إلى السفينة السياحية "فايكينج سكاي" للمساعدة في مهمة إنقاذها وركابها.

وقالت هيئة الإنقاذ إن مروحيتي إنقاذ في طريقهما إلى السفينة "فايكينج سكاي" حاليًا.

وأضافت الهيئة أن إخلاء السفينة السياحية تأخر لهذا السبب، إلا أن ركابها آمنون على متنها.

وقالت الشرطة إن تسعة من طاقم سفينة الشحن "هاجلاند كابتن" نقلوا من على متنها.