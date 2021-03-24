أرمينيا ترفع حالة الحرب في إقليم ناجورنو كاراباخ

رفع برلمان أرمينيا، اليوم الأربعاء، حالة الحرب في إقليم ناجورنو كاراباخ بعد أربعة أشهر من توقف القتال مع أذربيجان للسيطرة على المنطقة.

وكانت المعارضة في البلاد تدعو لاتخاذ تلك الخطوة منذ فترة طويلة، قائلة إنها تقيد حقوق المعارضة والديمقراطية بشكل عام.

ورفعت أذربيجان بالفعل حالة الحرب في ديسمبر.

ومن المقرر أن تجري أرمينيا انتخابات برلمانية في 20 يونيو، فيما تسعى البلاد لإيجاد طريق للمضي قدما بعد أشهر من الاضطرابات الناتجة عن الخسائر الهائلة في الحرب مع أذربيجان مما أدى إلى دعوات عدة لاستقالة الحكومة.

اجتاحت المظاهرات المناوئة لرئيس الوزراء نيكول باشينيان البلاد منذ أن وقع على اتفاق سلام العام الماضي لإنهاء الحرب حول إقليم ناجورنو كاراباخ.

ورغم أن المنطقة كانت رسميا جزءا من الأراضي الأذربيجانية، فإن أرمينيا سيطرت بفاعلية عليها لعقود عقب قتال في تسعينيات القرن الماضي.

وبمساعدة تركيا، شنت أذربيجان هجوما العام الماضي أسفر عن خسائر جسيمة على الجانبين واتفاق سلام تشرف روسيا على تنفيذع وبموجبه تنازلت أرمينيا عن السيطرة على أجزاء كبيرة من المنطقة.