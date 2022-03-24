وزيرة الهجرة تثمن جهود علماء مصر بالخارج في علاج مرضى الأورام وتبادل الخبرات

ثمنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، جهود علماء وخبراء مصر بالخارج في الإسهام في رفع معاناة مرضى الأورام، وتبادل الخبرات مع الأطباء في الداخل، والمشاركة بجهود كبيرة في علاج مرضى الأورام في عدد من المؤسسات، بجانب الإسهام في حملات علاجية وقوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة اليوم الأربعاء في احتفالية مؤسسة "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بمناسبة مرور 7 سنوات على إنشائها وذلك تحت شعار "خطوات نحو 200 ألف بهية"، للإعلان أيضا عن تفاصيل استراتيجيتها الجديدة الخاصة بعلاج مرضى السرطان من السيدات، وما حققته من نجاحات منذ تأسيسها ونسب الشفاء المحققة والمستهدف.

وتأتي مشاركة السفيرة نبيلة مكرم انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لمؤسسات الدولة، ولتسليط الضوء على مستوى الرعاية والاهتمام الذى توليه المستشفى للمرضى في منظومة صحية وإدارية وعلمية تضاهي الصروح العالمية.

وأوضحت وزيرة الهجرة، في كلمة بهذه المناسبة، حرصها على الترويج لجهود مستشفى بهية في كل الجولات الخارجية بين المصريين المقيمين في الخارج لربط المرأة المصرية بأنشطة المستشفى وتقديم الدعم اللازم لها، مؤكدة أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، والإسهام في بناء الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة.

وشددت السفيرة نبيلة مكرم على ضرورة التعاون لمساعدة محاربات السرطان والعبور بهن إلى بر الأمان، فكل جهد مخلص سيُترجم إلى ضمان البهجة لأسرة واستمرار البسمة رغم المعاناة مع السرطان.

وتابعت: "اليوم مميز جدا، مع احتفالنا صباح اليوم بحضور السيد رئيس الجمهورية، بالمرأة المصرية، والآن نحتفل بجهود بهية والتي تكمل عامها السابع من دعم ومساندة المحاربات".

وفي رسالة حول الراحلة أنيسة حسونة، قالت السفيرة نبيلة مكرم إن جملتها "لن أرفع الراية البيضاء" ستظل عنوانا للصبر والاجتهاد رغم التعب والمصاعب، والذي تُوج بتكريم السيدة حرم رئيس الجمهورية للراحلة أنيسة في آخر أيامها، لتترك رسالة أن السعي والمثابرة طريق، علينا أن نسلكه لنعلي من شأن الجمهورية الجديدة.

وجاءت الاحتفالية بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ود . أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، وعدد من النواب ونجوم المجتمع من الفنانين والإعلاميين ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني ورؤساء بنوك مصرية وعربية.

وقد تضمنت الفعاليات عرضا لجهود محاربات سرطان الثدي وكيف تغلبن عليه، بجانب إبراز جهود مستشفى بهية في تقديم الدعم، بدءا من التشخيص حتى العلاج لمحاربات السرطان، والحرص على توفير الخدمة لمرتادي المستشفى.

يذكر أن مستشفى "بهية" قد بدأت عام 2015، حيث أطلقت فكرتها السيدة المصرية "بهية وهبي" في منزلها، زوجة المهندس "حسين أحمد عثمان"، وذلك بعد إصابتها بالسرطان وكانت وقتها في حاجة إلى أجهزة علاجية من الخارج.