برشلونة يشعل الصراع مع ليفربول على بديل صلاح

يطارد نادي برشلونة الإسباني صفقة ليفربول المحتملة لتعويض رحيل محمد صلاح، نجم الريدز، عن قلعة آنفيلد، حال فشل تجديد تعاقده مع الفريق، حسبما أفادت تقارير صحفية.

كثرت الأنباء طوال الفترة الماضية التي ربطت ليفربول بالتعاقد مع البرازيلي رافينها، جناح ليدز يونايتد، لتعويض الرحيل المحتمل لمحمد صلاح إذا لم يتوصل لاتفاق مع النادي بشأن تجديد التعاقد.

ونقلت صحيفة «ليفربول ايكو» عن صحيفة «سبورت» الكتالونية، أن برشلونة يريد التعاقد مع رافينها وإحضاره إلى كامب نو، ويخططون لاستخدام مواطنه داني ألفيس، لاعب البرسا، لاقناعه بالتوقيع للبلوجرانا، والحديث معه حول كيفية اللعب للعملاق الكتالوني.

وأكدت «ليفربول ايكو» أنه من المتوقع أن يقدم الريدز عرضًا جادًا للتعاقد مع رافينها إذا فشلت المحادثات مع محمد صلاح من أجل التوقيع على عقد جديد في آنفيلد، ولكن حال هبوط ليدز يونايتد لدوري البطولة الإنجليزية فيمكن حينئذ إبرام الصفقة برسوم آجر مخفضة.