ميسي يقود منتخب الأرجنتين للفوز على بنما وديا

فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره بنما بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب المونومينتال اليوم الجمعة، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية القادمة.

سيطر المنتخب الأرجنتيني على مجريات اللعب في معظم فترات الشوط الأول، ولكن تألق الحارس خوسيه جيرا حرمهم من تسجيل هدف التقدم، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، أحرز تياجو ألمادا هدف التقدم لمنتخب التانجو في الدقيقة 78، قبل أن يضيف الهدف الثاني ليونيل ميسي في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بفوز الأرجنتين بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره كوراساو، على ملعب ألمدن فريد يوم الثلاثاء القادم، في آخر وديات منتخب التانجو في فترة التوقف الدولي لشهر مارس.