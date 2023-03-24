رونالدو يكتب تاريخا جديدا ويواصل تحطيم الأرقام القياسية مع البرتغال

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، تحطيم الأرقام القياسية في عالم كرة القدم، خلال مواجهة منتخب بلاده وليشتنشتاين، والتي أقيمت مساء الخميس.

وسجل رونالدو هدفين في فوز منتخب بلاده البرتغال أمام ليشتنشتاين، والتي أقيمت على ملعب جوزيه ألفالادي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لـ تصفيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وأخرز النجم البرتغالي هدفه الثاني في مرمى ليشتنشتاين خلال المباراة من ركلة حرة، ليصل إلى هدفه رقم 60 من الركلات الحرة حتى الآن.

كما أصبح رونالدو أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية مع المنتخبات بـ 197 مباراة، وانفرد أيضًا بلقب عميد لاعبي العالم، متخطيًا رقم النجم الكويتي بدر المطوع صاحب الـ 196.

وعزز مهاجم النصر رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف مع المنتخبات بعدما وصل إلى الهدف رقم 120 دوليا، وأصبح أول لاعب يسجل 100 هدف في المباريات الرسمية للمنتخبات أيضًا.

وبعد تسجيله هدفين في مرمى ليشتنشتاين أصبح رونالدو أول لاعب أوروبي في التاريخ يسجل خلال 20 عاماً على التوالي مع منتخب بلاده.