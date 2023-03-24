إجلاء 1500 شخص في إسبانيا بسبب حريق ضخم

دمر حريق ضخم أكثر من ألف هكتار شرقي إسبانيا، وأدى إلى إجلاء حوالي 1500 شخص، طبقا لما ذكرته قناة "آر.تي.في.إي" التلفزيونية اليوم الجمعة.

وأضافت القناة التلفزيونية نقلا عن تقارير رسمية، أن الحريق اجتاح المنطقة الحدودية بين منطقتي "آراجون" و"فالنسيا" اللتين تخضعان لحكم ذاتي. وجرت عمليات الإجلاء أمس الخميس واليوم الجمعة.

ونشرت وحدة خدمات الإطفاء والطوارئ العسكرية الإسبانية 20 مروحية وطائرة إطفاء.

يذكر أن البلاد شهدت العام الماضي أسوأ حريق غابات، منذ بدء عمليات التسجيل. وسجل برنامج "مراقبة الأرض" (كوبرنيكوس) التابع للاتحاد الأوروبي 493 حريق غابات. وتسبب الحريق في تدمير أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع.