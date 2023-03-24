أول حريق غابات كبير في إسبانيا منذ بداية 2023 يدمر نحو 4000 هكتار

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أسفر نشوب أول حريق غابات كبير في إسبانيا منذ بداية 2023 عن تدمير نحو 4000 هكتار في شرق البلاد، وأدى إلى إجلاء حوالي 1500 شخص، حسبما أفادت قناة تلفزيون "آر. تي. في إي" الرسمية اليوم الجمعة.

وقالت القناة نقلا عن مسؤولين قولهم إن عمليات الإجلاء تمت يومي الخميس والجمعة.

وتأثرت أكثر من 10 مناطق في إقليمي كاستيلون وتيرويل بسبب الحريق.

وانقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق وأغلقت السلطات ثلاث طرق على الأقل.

وبحلول بعد ظهر اليوم الجمعة، دمرت الحرائق أكثر من 3800 هكتار من الغابات - ما يعادل حوالي 5500 ملعب كرة قدم - وفقا للأرقام الرسمية.

كما أثار الحريق مخاوف في بروكسل، وعلى هامش قمة الاتحاد الأوروبي، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن أول حريق كبير منذ بداية العام الجاري اندلع قبل بدء موسم الحرائق فعليا.

وأضاف أن الحكومة المركزية في مدريد ستقدم الأموال لإخماد النيران وإعادة تأهيل المنطقة المتضررة.

ونشرت وحدة خدمات الإطفاء والطوارئ العسكرية الإسبانية 20 مروحية وطائرة إطفاء.

يذكر أن البلاد شهدت العام الماضي أسوأ حريق غابات، منذ بدء عمليات التسجيل.

وسجل برنامج "مراقبة الأرض" (كوبرنيكوس) التابع للاتحاد الأوروبي 493 حريق غابات.

وتسبب الحريق في تدمير أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع.