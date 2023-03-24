بايرن يلتزم الصمت بشأن أنباء رحيل ناجلسمان

لم يرد بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم حتى الآن على التقارير الإعلامية الألمانية المتعددة التي تشير إلى أن النادي سيقوم بفك ارتباطه بالمدرب جوليان ناجلسمان والتعاقد مع توماس توخيل بدلا منه.

وستكون أول مباراة لتوخيل، الفائز بدوري أبطال أوروبا، في الأول من أبريل المقبل أمام ناديه السابق بوروسيا دورتموند.

وكانت شبكة "سكاي تي في" ومجلة "كيكر" وصحيفتي "بيلد" و"سود دويتشه تسايتونج" من بين وسائل الإعلام التي أوردت أن ناجلسمان تم ابعاده بعد أقل من عامين على توليه مسؤولية تدريب الفريق.

وذكرت "سكاي" أن ناجلسمان، الذي انضم لبايرن من لايبزج في عام 2021 مقابل رسوم انتقال كبيرة، سيتم إبلاغه من قبل مسؤولي بايرن برحيله اليوم الجمعة.

وفقد بايرن صدارة البوندسليجا لمصلحة فريق دورتموند بعد الخسارة 1 / 2 أمام باير ليفركوزن في الجولة الماضية، وذلك قبل مباراة القمة التي تجمع بايرن بدورتموند الأسبوع المقبل بعد نهاية فترة التوقف الدولية.

وذكرت "كيكر" أن بايرن وتوخيل كانا على تواصل لعدة أيام وأن الخسارة أمام ليفركوزن سرعت من خطط مسؤولي بايرن لابعاد ناجلسمان. وأشارت صحيفة "سود دويتشه تسايتونج" إن ناجلسمان /35 عاما/ أصبح لا يسيطر على غرفة خلع الملابس.

ووصل بايرن ميونخ لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا- حيث يواجه مانشستر سيتي بقيادة المدرب السابق للفريق جوسيب جوارديولا، بعد الفوز على باريس سان جيرمان.

كما يتواجد بايرن ميونخ في دور الثمانية بكأس ألمانيا، كما لايزال الفريق ينافس على لقب الدوري ولكن مسؤولي النادي يخشون من أن الفريق قد يخرج خالي الوفاض إذا استمر ناجلسمان.

وكان توخيل تولى تدريب دورتموند حتى 2017 قبل أن ينتقل لسان جيرمان ثم إلى تشيلسي، حيث قاده حتى سبتمبر الماضي.

وقاد توخيل فريق سان جيرمان للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا 2020 حيث خسر أمام بايرن، ولكنه فاز بالبطولة مع فريق تشيلسي بعدها بعام.

وارتبط اسم توخيل /49 عاما/ بتدريب توتنهام وريال مدريد.