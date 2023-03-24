الكونغو الديمقراطية: تعيين فيليكس تشيسكيدي وزيرا للدفاع خلال تعديل حكومي جديد

أصدر الرئيس فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، قرارا بتعيين جان بيير بيمبا وزيرا للدفاع خلال تعديل وزاري جرى اليوم الجمعة.



وأعلنت متحدثة باسم تشيسكيدي -بيان التعديل الحكومي الجديد الذي أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة، اليوم الجمعة- تعيين رئيس الأركان السابق، فيتال كاميرهي، وزيرا للاقتصاد.



ومن المعروف أن بيمبا كان يشغل منصب نائب الرئيس خلال الفترة بين عامي 2003 و2006، كما يأتي التعديل الحكومي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد من أجل قمع تمرد مسلح أطلقته ما يعرف بـ"حركة 23 مارس".



تجدر الإشارة إلى أن تشيسكيدي -الذي يشغل منصبه منذ شهر يناير عام 2019- أعلن أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية مجددا والتي من المقرر إجراؤها خلال شهر ديسمبر المقبل.