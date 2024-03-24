واصلت أسعار صرف الدولار التراجع أمام الجنيه بالبنوك المحلية، بما يترواح بين 2 و18 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد.



وانخفض سعر العملة في البنك الأهلي المصري بنحو قرشين ليسجل 46.54 جنيه للشراء، و46.64 جنيه للبيع، مقارنة بـ46.56 جنيه للشراء، و46.66 جنيه للبيع فى بداية التعاملات.



وتراجع سعر الدولار في بنك مصر بنحو 5 قروش اخري ليسجل 46.53 جنيه للشراء، و46.63 جنيه للبيع، مقابل 46.58 جنيه للشراء، و46.68 جنيه للبيع فى بداية تعاملات اليوم.



وانخفض الدولار بنحو 14 قرشا آخر، في بنك كريدي أجريكول نحو 46.48 جنيه للشراء، و46.58 جنيه للبيع، مقارنة بـ46.62 جنيه للشراء، و46.72 جنيه للبيع في بداية التعاملات.



كما هبط سعر العملة الخضراء بنحو 18 قرشا في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 46.62 جنيه للشراء، و46.72 جنيه للبيع، مقارنة بـ46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.



بينما استقرت العملة الأمريكية في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، عند 46.50 جنيه للشراء، 46.60 جنيه للبيع.



كما استقر سعر العملة فى بنك الاستثمار العربي، وبنك البركة عند 46.60 جنيه للشراء، 46.70 جنيه للبيع.