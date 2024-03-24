مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 629 لغما عبر مشروع مسام في اليمن خلال أسبوع

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري، من انتزاع 629 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها 105 ألغام مضادة للدبابات، و520 ذخيرة غير منفجرة، و4 عبوات ناسفة.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر مارس إلى 1861 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 435 ألفاً و863 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية.

وكان آلاف المدنيين قد سقطوا بين قتلى وجرحى منذ العام 2015، جراء أنفجار الغام ومتفجرات من مخلفات الحرب الدائرة بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين في اليمن، والتي أسفرت عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

وتفيد تقارير حكومية وحقوقية، بأن عدد الألغام المزروعة في البلاد، وصلت لأكثر من مليوني لغم تشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين.