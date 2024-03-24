رئيس الوزراء البلجيكي: على الاتحاد الأوروبي أن يمتنع عن استخدام الوقود النووي الروسي

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، في مقابلة أجراها مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يمتنع عن استخدام الوقود النووي الروسي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاحد، عن دي كرو القول، إن بلجيكا أخذت منعطفا بزاوية "180 درجة" في موقفها تجاه الطاقة النووية، حيث كانت مدفوعة بعض الشيء بقوانين الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون.

وقال دي كرو لصحيفة "فاينانشال تايمز"، إن "تغيير سلاسل التوريد، ولا سيما بالنسبة للوقود النووي، هو أمر معقد، ولكنه يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن".

وأفادت الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبتعد عن الوقود النووي الروسي، وأن يتأكد من أنه مازال ينتج كهرباء خالية من الانبعاثات.

جدير بالذكر أن اليورانيوم المخصب في روسيا شكّل نسبة 30% من إجمالي إمدادات الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022.

ويبحث الاتحاد الأوروبي حاليا الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.