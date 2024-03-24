واشنطن: الحوثيون أطلقوا صواريخ على ناقلة نفط صينية في البحر الأحمر

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أعلنت القوات المسلحة الأمريكية إن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا صواريخ باتجاه ناقلة نفط صينية في البحر الأحمر يوم السبت.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) إن قوات الحوثيين "أطلقت أربعة صواريخ باليستية مضادة للسفن في البحر الأحمر بالقرب من السفينة إم/ڤي هوانج بو" يوم السبت.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنه في الساعة 4:25 مساء بالتوقيت المحلي (1325 بتوقيت جرينتش)، "تم رصد صاروخ باليستي خامس أطلق باتجاه السفينة هوانج بو"، مضيفة أن السفينة المملوكة للصين والتي ترفع علم بنما أصدرت نداء استغاثة لكنها لم تطلب المساعدة".

وتابع بيان القيادة المركزية أن"السفينة إم/ڤي هوانج بو تعرضت لأضرار طفيفة، وتم إخماد حريق على متنها في غضون 30 دقيقة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، واستأنفت السفينة مسارها. وهاجم الحوثيون السفينة إم/ڤي هوانج بو على الرغم من إعلانهم سابقا أنهم لن يهاجموا السفن الصينية".

وقالت القيادة أيضا إن القوات الأمريكية اشتبكت مع ست مسيرات تابعة للحوثيين فوق جنوبي البحر الأحمر، تحطمت خمس منها في البحر و"واحدة حلقت داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه المسيرات كانت "تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وكانت الميليشيا الإسلامية قد توعدت بمهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.

وقال مسؤول حوثي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في كانون الثاني/يناير الماضي إن السفن القادمة من الصين وروسيا لا تزال يمكنها العبور بشكل آمن عبر البحر الأحمر "لأنها لا تذهب إلى كيان العدو الإسرائيلي".

ويقول الحوثيون إنهم يريدون فرض حد للهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أعقبت الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وبسبب هجمات الحوثيين المستمرة، تتجنب شركات الشحن الكبرى بشكل متزايد أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا.

وأطلقت عدة دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، عمليات لحماية السفن في المنطقة ردا على الهجمات.