وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تكبدت أكثر من 190 جنديا على محور كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تواصل استهداف القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، وكبدتها خسائر بلغت أكثر من 190 عسكريا، إضافة إلى معدات عسكرية، خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وقال البيان، إنه خلال العمليات الهجومية، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، الهزيمة بعدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جوجوليفكا، وجورنال، وجويفو، وأوليشنيا، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أن نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات القوات البشرية، والمعدات العسكرية في عدة مناطق بمقاطعة سومي.

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت أكثر من 190 جنديا، وتم تدمير ثلاث مركبات قتالية للمشاة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وست مركبات، وثلاث قطع مدفعية، وثلاث قذائف هاون، ومحطة حرب إلكترونية، و3 نقاط تحكم للطائرات المسيرة".

وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 69700 عسكريا".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.



