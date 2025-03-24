رامي عياش عن هجومه على فضل شاكر: شتم كل الفنانين اللبنانيين

قال الفنان رامي عياش، إنه لم يهاجم الفنان فضل شاكر لكنه سبق أن ردّ على هجوم شنّه عليه شاكر.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»: فضل شاكر شتم الفنانين اللبنانيين قبل اعتزاله، فأنا هاجمت رأيه لأنه نال من الكرامات والنفسيات».

وأوضح أن الهجوم على الآخرين ليس أمرًا مستباحًا ليفعله كل من أراد ذلك، مشيرًا إلى أنهم لم يردوا في بادئ الأمر على شاكر بحكم أنه كان يمر بظروف معينة في حياته، لكن عندما عدل عن موقفه لم يعتذر لأي من الفنانين ممن هاجمهم دون سبب.

وأفاد عياش بأن موقفه من تصريحات شاكر كان دفاعًا عن نفسه بعد الهجوم الذي تعرض له، متابعًا: «أنا أحب فضل شاكر، وزعلت منه لهجومه عليَّ».

ونوه بأنه يؤيد عودة فضل شاكر للفن إذا كان بريئًا من وجهة نظر القانون، لكنه أشار إلى أن هناك قضية لا تزال منظورة بشأن شاكر لم تنتهِ حتى الآن.

يُشار إلى أنه سبق للمحكمة العسكرية في لبنان أن أصدرت حكمين غيابيين آخرين بحق شاكر، الأول في فبراير 2016، الذي قضى بسجنه خمس سنوات وغرامة 500 ألف ليرة بتهمة التهجم على دولة شقيقة خلال مقابلة أجراها من مخيم عين الحلوة في عام 2014.

وصدر الحكم الثاني ضد شاكر في سبتمبر 2017، ضمن قضية "أحداث عبرا"، إذ قضى بسجنه 15 عاماً، إضافة إلى الأشغال الشاقة.