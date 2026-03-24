مسئول إسرائيلي لـCNN: الحديث عن مفاوضات قد يكون تكتيكا لكسب الوقت

قال مسئول إسرائيلي إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران «لا يبدو واقعيا في الوقت الحالي»، وذلك فيما واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات في إيران ولبنان.

وأضاف في تصريحات لشبكة «CNN»، اليوم الثلاثاء، أن الحديث عن مفاوضات قد يكون تكتيكا لكسب الوقت، والاستعداد بشكل أفضل لمزيد من الضربات العسكرية.

وأشار إلى أن الإيرانيين لا يبدون في وضع «يسمح بتقديم تنازلات»، نافيًا وجود عرض مطروح على الطاولة بشأن إنهاء الحرب.

وأقر المسئول بمحاولة عدة دول التوسط بين الولايات المتحدة وإيران، مضيفًا: «لكن على حد علمنا، لا يوجد اقتراح ملموس مطروح على الطاولة حتى الآن».

من جانبها، نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مسئولين إسرائيليين كبار قولهم، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «يبدو مصمماً على التوصل إلى اتفاق مع إيران».

وأضاف المسئولون الإسرائيليون أنه «من المستبعد أن توافق إيران على المطالب الأمريكية».

وأرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنفيذ تهديده بقصف شبكة الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في إيران، بسبب ما وصفها بأنها محادثات «بناءة» جرت مع مسئولين إيرانيين.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات «جيدة وبناءة للغاية» بشأن «حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط».

من جانبه، نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إجراء أي مفاوضات.

وزعم مسئول إسرائيلي ومصدران آخران مطلعان أن قاليباف هو ممثل الجانب الإيراني في المحادثات.

وكتب قاليباف على منصة إكس قائلا: «لم تُجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، والأخبار الكاذبة تُستخدم للتلاعب بالأسواق المالية والنفطية، وهي محاولة للهروب من المستنقع الذي علقت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل».

وأعلن ‌الحرس الثوري الإيراني ⁠شن هجمات جديدة على أهداف أمريكية، ووصف تصريحات ترامب بأنها «عمليات نفسية... لم تعد تجدي نفعا»، ولن تؤثر على مسار المعركة مع طهران.