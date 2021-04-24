المغرب: نحو 5 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 4 ملايين و723 ألفا و635 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا في البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن 6 آلاف و84 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن 8 آلاف و15 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالى متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 4 ملايين و217 ألفا و485 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح (استرازينكا) المصنع في الهند و1.5 مليون جرعة من لقاح (سينوفارم) الصيني، كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام (كوفاكس) الأسبوع الماضي.