العراق: انطلاق عملية عسكرية لملاحقة خلايا داعش في ديالى

انطلقت عملية عسكرية، اليوم السبت، لتعقب خلايا تنظيم "داعش" في قرى حوض الوقف بمحافظة ديالى.



ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" عن مصدر أمني قوله :" إن قوات مشتركة شرعت بعملية عسكرية من 3 محاور لملاحقة خلايا داعش في بساتين تسع قرى ضمن حوض زراعي ممتد بين ناحيتي أبي صيدا والعبارة شمال شرق بعقوبة".



وأضاف أن العملية تهدف لتعقب خلايا إرهابية متورطة في هجوم الجيزاني الذي وقع قبل يومين بتفجير عبوات ناسفة وقنص، ما أدى إلى مقتل وإصابة عناصر أمنية ومدنيين.



وفي سياق آخر، أصيب مدنيان، اليوم، في انفجار عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" في قرية السفينة ضمن ناحية القيارة جنوب الموصل.



ونقلت (نينا) عن مصدر بشرطة نينوى قوله إن عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي انفجرت ضمن قرية السفينة في ناحية القيارة جنوب الموصل، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح.