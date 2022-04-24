مصرع طفلين في مدينة دونيتسك الأوكرانية جراء قصف روسي

لقي طفلان مصرعهما في مدينة "دونيتسك" الأوكرانية جراء قصف روسي، وذلك بحسب ما أعلن حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد عن كيريلينكو قوله إن فتاتين تبلغان من العمر 5 و14 عاما لقيتا مصرعهما بعد أن دمر منزل عائلتهما المحتلون الروس، على حد وصفه.

وقد صعدت روسيا هجومها في منطقة "دونباس" خلال الأسابيع الأخيرة وفقا لمسئولين أوكرانيين مع ورود تقارير تفيد بوقوع قتال عنيف بشكل شبه يومي في جميع أنحاء منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك".